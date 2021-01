Castel Volturno, report allenamento: Allenamento in gruppo per Petagna, lavoro personalizzato per Maksimovic

Il Napoli ha reso noto, attraverso il proprio sito ufficiale, il report dell’allenamento svolto al Training Center di Castel Volturno. Si tratta dell’ultimo allenamento al centro sportivo, prima di una rifinitura allo Stadio Maradona oggi pomeriggio e l’allenamento di domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus. Di seguito quanto riportato dalla società azzurra:

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano la sfida di Supercoppa contro la Juventus in programma domani al Mapei Stadium di Reggio Emilia alle ore 21. La squadra ha iniziato la sessione con attivazione in palestra. Successivamente il gruppo ha svolto partitina a campo ridotto. Di seguito, sul campo 2, lavoro di passing drill ed esercitazione tattica. Chiusura di seduta con tiri in porta. Petagna ha svolto l’intero allenamento in gruppo. Maksimovic ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato”.