Bellinazzo: “Gli azzurri potrebbero essere costretti a cedere Koulibaly a causa del Covid, ma nessuno lo valuterà 80 milioni”

Ad “Arena Maradona” su Radio Crc è intervenuto Marco Bellinazzo, giornalista de “Il Sole 24 Ore”.

“La finale di Supercoppa Italiana di domani sarà molto equilibrata, il Napoli potrà contare sull’entusiasmo e sulla forza del collettivo. La Juve, invece, possiede calciatori che la potrebbero decidere in qualsiasi momento. In campo andrà molto probabilmente una Juve arrabbiata. Sarebbe stato meglio per il Napoli se la Juve non avesse perso in maniera così netta a Milano contro l’Inter.

È un campionato molto equilibrato. Il Napoli, ad esempio, potrebbe vincere lo scudetto, come arrivare sesto. Il Milan sta tenendo botta. Per i rossoneri è vitale la qualificazione alla prossima Champions League. Altrimenti il progetto dei rossoneri potrebbe naufragare”.

Spostando l’attenzione sul mercato, secondo Bellinazzo: “Milik andrà via a gennaio. Il Napoli accetterà anche cifre al ribasso, che non rispecchiano il reale valore di Milik, per non perderlo a zero e ricevere un grosso danno economico. Il Covid costringerà molti club a rivedere i piani. Tra queste società c’è anche il Napoli, che negli ultimi 24 mesi ha speso tanto per acquistare Lozano e Osimhen. Gli azzurri potrebbero essere costretti a cedere Koulibaly in estate, ma nessuno potrà permettersi di spendere gli 80 milioni chiesti dal Napoli per privarsi di Koulibaly”.