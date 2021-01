Osimhen il grande assente in Supercoppa, il Napoli spera di averlo a fine mese contro il Parma

Victor Osimhen non prenderà parte alla Supercoppa italiana. A inizio campionato si era cucito addosso tante aspettative insieme con questo Napoli, ma l’infortunio alla spalla che lo tiene fuori dal 13 novembre gli sta facendo perdere gran parte della stagione. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, la sua situazione è peggiorata a causa della positività al Covid, che ne ha rallentato il percorso di recupero. La lussazione anteriore alla spalla e le ripercussioni su tre nervi del braccio gli faranno dunque saltare la sua prima finale in maglia azzurra. Il suo rientro dipenderà soprattutto dal tampone per il Covid, che appena sarà negativo gli permetterà di fare l’elettromiografia, i test neurologici e poi gli esami sulla stabilità alla spalla, così da capire meglio la data del suo rientro. Il Napoli punta ad averlo il 31 gennaio contro il Parma.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI