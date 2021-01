Il Barcellona non è intenzionata a cedere Junior Firpo in questa sessione di mercato. Il giocatore, nonostante l’interesse di club come il Granada e il Milan (che lo avrebbe voluto in prestito), resterà in Catalogna perché i blaugrana non sono riusciti ad acquistare a causa del Eric Garcia dal Manchester City. Il ragazzo è già venuto a conoscenza della scelta del club.

