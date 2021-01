Mertens non ancora pronto per i 90 minuti: in Supercoppa è emergenza in attacco

Mercoledì c’è la Supercoppa e Rino Gattuso è in emergenza in attacco: Petagna ha problemi e Osimhen e ancora positivo e bisogna correre ai ripari. Tra le opzioni ci sono Llorente e Lozano adattato, visto che Mertens non è ancora al 100%. La Repubblica questa mattina descrive la situazione del belga, che ha ancora dolore e necessita di un ulteriore rodaggio per scendere in campo tutti i novanta minuti. Questa mattina a Castel Volturno verranno valutate le sue condizioni, ma la sensazione è che Mertens per la Supercoppa potrebbe essere solo a mezzo servizio.

