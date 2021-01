Il Milan vince in casa del Cagliari con una doppietta di Ibra: il Napoli si allontana dai rossoneri (LA CLASSIFICA)

Il Milan vince in terra sarda contro il Cagliari con un netto 2 a 0 firmato tutto Zlatan Ibrahimovic. Il primo gol lo segna su al 7′ su un rigore molto generoso, per poi siglare la propria doppietta personale al 54′ su assist di Calabria. Per la prima volta in carriera l’attaccante svedese ha trovato il gol per nove partite consecutive giocate da titolare. Il Cagliari ha tirato diverse volte in porta senza essere troppo pericoloso. Con questa sconfitta la squadra di Di Francesco è a un punto dalla zona retrocessione.

Il Napoli si allontana dai rossoneri: è infatti a 9 punti dal Milan, che però dovrà giocare in casa contro l’Atalanta che è in un momento di forma smagliante. Gli azzurri sperano di recuperare terreno vincendo la prossima in casa del Verona.

LA CLASSIFICA