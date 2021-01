Gattuso, rinnovo vicino: niente clausole e firma dopo la Supercoppa

Si avvicina sempre di più il momento della firma del rinnovo del contratto di Rino Gattuso. Non sarà influente il risultato di Supercoppa tra Napoli e Juventus, perché anche in caso di sconfitta, Gattuso rinnoverà con gli azzurri. Lo scrive Il Mattino, che aggiunge come l’accordo finale sia arrivato dopo la rinuncia da parte di De Laurentiis ad inserire clausole nel contratto. L’unica cosa che manca è un summit finale per spiegare con chiarezza quale sarà la linea societaria, Gattuso non è spaventato da un ridimensionamento del monte-ingaggi e si appresta ad estendere la sua esperienza fino al 2023.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI