Da Firenze, tifosi infuriati con Callejon per la foto con lo staff medico del Napoli: il giocatore è dispiaciuto per l’accaduto

La famosa foto di José Callejon negli spogliatoi con lo staff del Napoli ha suscitato parecchio scalpore, soprattutto tra i tifosi della Fiorentina che non hanno apprezzato il gesto dopo una sconfitta così pesante. È questo quello che riporta Firenzeviola.it, che rende noto il malumore dei tifosi sia per la prestazione che per la foto di Callejon. L’ex Napoli, dispiaciuto in prima persona per l’accaduto, era andato a salutare il suo ex staff con cui aveva condiviso il quotidiano per 7 anni, raccomandandosi di non pubblicarla nel rispetto della Fiorentina. La foto, invece, è stata pubblicata facendo il giro del web, provocando la rabbia dei tifosi viola, ma il giocatore stesso e la società fanno sapere che il primo ad essere arrabbiato per la gara è proprio Callejon, così da evitare fraintendimenti tra il rapporto umano e quello professionale.

