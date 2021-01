TMW – Cagliari, Di Francesco si gioca la panchina con il Milan: contatti con Mazzarri

Walter Mazzarri potrebbe ritornare in Serie A e tornare in Sardegna. A riportare la notizia è Tuttomercatoweb.com. Di seguito quanto evidenziato:

“Eusebio Di Francesco si gioca la panchina probabilmente già domani contro il Milan. Da valutare se in caso di sconfitta gli verrà data un’altra chance. Intanto il Cagliari si cautela. Ci sono stati dei contatti per Walter Mazzarri, sarebbe il primo nome nel caso si verificasse un cambio in panchina. Domani serata calda per Di Francesco. E Mazzarri è alla finestra”.