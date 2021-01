Recupero lampo per Manolas: oggi titolare contro la Fiorentina

Kostas Manolas aveva rimediato, una settimana fa, una distrazione di primo grado al muscolo otturatore esterno destro nella partita contro l’Udinese, ma il greco sembra aver già messo il problema fisico alle spalle. Infatti, come riporta il Corriere dello Sport, il difensore dovrebbe tornare addirittura nell’undici titolare contro la Fiorentina. La Supercoppa non era in dubbio, ma la sua titolarità contro i viola è un recupero a tempo di record, e si riformerà la coppia con Koulibaly.

