PAGELLE NAPOLI FIORENTINA – Il Napoli vince e convince nel match delle 12:30 dello Stadio Diego Armando Maradona contro la Fiorentina: 6-0 senza appello alla viola. Le reti sono arrivate dai piedi di Insigne, Demme, Lozano, Zielinski, Ancora Insigne e Politano.

La sintesi del match

Girandola di emozioni nel corso della prima frazione di gioco, con quattro gol da parte degli azzurri che hanno completamente annichilito la Fiorentina. Dopo una manciata di minuti è arrivato il gol del vantaggio di Lorenzo Insigne, grazie ad un’ottima sponda di Petagna. Negli ultimi dieci minuti del primo tempo gli azzurri danno il colpo del k.o. alla Fiorentina. Al 36º il raddoppio di Demme, sempre su assist di Petagna, poi nel giro di due minuti arriva anche il gol del 3-0 con Hirving Lozano che sfrutta una fantastica azione di Insigne ed un assist col contagiri e batte Dragowski. A pochi istanti dalla fine della prima frazione di gioco si iscrive al tabellino anche Zielinski, siglando il 4-0 con un tiro all’angolino dal limite dell’area. Nel secondo tempo a rendere più rotondo il risultato ci pensano ancora Insigne con la doppietta personale su rigore e Politano a pochi istanti dalla fine del match, per il 6-0 finale.

Pagelle Napoli Fiorentina: i voti degli azzurri

Ospina 7: Una bellissima parata su Ribery e il solito buon lavoro in fase di impostazione.

Hysaj 6,5: Partita molto ordinata per il terzino albanese, più che sufficiente

Manolas 6,5: L’attacco viola non crea moltissimi pericoli dalle sue parti, ottima prestazione da parte del greco.

Dal 79º Rrahmani 6: Utile mettere qualche minuto nelle gambe per riprendersi dall’erroraccio di Udine e riscattarsi piano piano.

Koulibaly 7: Giganteggia contro chiunque passi dalle sue parti, prestazione di altissimo livello del difensore senegalese

Mario Rui 6,5: Ottima spinta sulla fascia sinistra, aiutato dalla fantastica prestazione di Insigne.

Demme 7,5: Tantissima quantità in mezzo al campo, unità alla qualità in fase di impostazione e impreziosita dal gol.

Bakayoko 7: Solita diga davanti alla difesa, neutralizza il centrocampo della Fiorentina.

Lozano 8: Straripante come al solito sulla fascia destra, fa ammattire Biraghi ed Igor, oltre a regalarsi la gioia del gol con un taglio alla Callejon. Dal 61º Politano 7: Entra bene in partita e sigla il gol del definitivo 6-0, efficiente.

Zielinski 7: Sempre fondamentale tra le linee, oltre alla perla del 4-0 quando fa ammattire letteralmente Castrovilli e batte Dragowski. Dal 73º Elmas 6: Non incide molto sul match, entra e fa quello che gli viene chiesto da Gattuso, ovvero tenere l’ordine sul terreno di gioco.

Insigne 8,5: Giornata da incorniciare per il capitano azzurro, che sigla una doppietta e regala l’assist a Lozano dopo un’azione da solista che fa brillare gli occhi. Decisivo. Dal 79º Cioffi 6: Debutto in prima squadra per il gioiello della primavera, data da ricordare per tutta la vita.

Petagna 7,5: Due assisti sui primi due gol del Napoli che indirizzano il match. Non segna ma decisivo ugualmente. Dal 73º Mertens 6: Importante rivederlo in campo in vista della Supercoppa Italiana contro la Juventus.