Lapo Elkann su Maradona: “Diego era un angelo del bene, mi ha insegnato ad amare Napoli: è la mia seconda squadra”

Lapo Elkann, intervistato da Mara Venier a Domenica In, ha ricordato e omaggiato Diego Armando Maradona con delle dichiarazioni toccanti:

“Diego era un angelo del bene e ha pagato il prezzo più alto. È strano per uno juventino doc come me, ma Diego mi ha insegnato ad amare il Napoli. Per Diego Napoli è la mia seconda squadra“

Elkann ha espresso parole di stima anche nei confronti di Mister Gattuso:

“Amo Napoli anche per Gattuso, è un guerriero e spero torni a vincere”