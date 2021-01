Koulibaly a Sky: “Adesso pensiamo a giocare contro la Juventus. Possiamo fare male a qualsiasi squadra”

Ai microfoni di Sky, è intervenuto Kalidou Koulibaly. Di seguito quanto evidenziato:

“Volevamo rispondere sul campo. Sapevamo che oggi era difficile, proviamo ad avere più mentalità come vuole il mister. Adesso pensiamo alla finale, mettendo da parte il campionato. Non è una partita come le altre, faremo di tutto per vincere. Dobbiamo essere bravi a difendere e ad attaccare tutti insieme.

Mi aspetto di vincere contro la Juventus, è una grande squadra ma anche noi lo siamo. Possiamo fare male a qualsiasi squadra, serve la mentalità giusta”.