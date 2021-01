Insigne: “Questa vittoria ci regala la carica per giocare contro la Juventus. Siamo una grande squadra!”

Al termine del match Napoli-Fiorentina, Lorenzo Insigne è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:

“Sono contento, raggiungere traguardi con questa maglia è un orgoglio da napoletano. Al di là dei record sono contento per la vittoria, ci voleva. Era importante vincere oggi. Abbiamo fatto una grande partita. Sappiamo che abbiamo commesso degli errori nelle partite scorse, ma dopo tre giorni ti puoi rifare. Lavoriamo ogni giorno duramente con il mister per ritrovare la serenità. Io da capitano so che i miei compagni di squadra danno tutto e in settimana si allenano bene.

Supercoppa, la sfida contro la Juventus.

Tra tre giorni ci sarà una partita molto importante. Se vinci oggi riesci a preparare la prossima partita con più serenità, ma sappiamo che l’avversario è diverso. Il mister ci darà stimoli importanti.

Il mister è stato lui un grande giocatore, il pranzo ci ha fatto bene. Da domani ci alleniamo al massimo”.