Dopo la notizia di ieri della positività al Covid di Fabian Ruiz, continuano i contagi in Serie A. Stamattina, il Milan ha comunicato che Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez sono positivi al Covid. I due comunque sono asintomatici e sono stati posti immediatamente in isolamento. Una grossa tegola per i rossoneri che perdono i loro due maggiori punti di riferimento.

