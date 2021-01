Chiellini: “Abbiamo tre giorni per cancellare questa sconfitta e giocare meglio contro il Napoli. Ci teniamo molto al primo trofeo stagionale”

Dopo la sconfitta contro l’Inter, Giorgio Chiellini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Di seguito quanto evidenziato:

“Durante una partita, spesso, devi accettare che gli altri tengano la palla. Oggi abbiamo sbagliato troppo, e concesso troppe ripartenze. Non va bene una sconfitta del genere e non è stata facile cambiarla. Per fortuna giochiamo tra tre giorni, abbiamo tempo per cancellare questa sconfitta, visto che ci giochiamo il primo trofeo stagionale a cui teniamo particolarmente”.