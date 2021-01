Platini fa discutere: “Dybala mi piace, fa parte della categoria di Maradona”

Michel Platini, ex leggenda del calcio mondiale ed ex numero 10 della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Eriksen lo conosco poco, conosco meglio invece Dybala e mi piace moltissimo: fa parte della categoria di Maradona, Sivori e Neymar. Può darsi che abbia meno talento, ma vedremo. Non è Ronaldo, non è Messi e non è nemmeno un regista: è un 10 che gioca da punta”