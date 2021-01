UFFICIALE – Il Napoli ha ingaggiato il diciottenne Spedalieri: giocherà nella Primavera

Si è da poco concluso il match fra il Napoli Primavera e il Frosinone, gara valida per la quinta giornata del campionato Primavera che è terminata con reti inviolate.

Inoltre, proprio in questa sfida ha esordito Vincenzo Furina, attaccante diciottenne arrivato in prestito dal Catanzaro, mente proprio in giornata è avvenuto il passaggio di Jonathan Spedalieri dal Potenza. Il difensore centrale, anch’esso diciottenne, è cresciuto nella Fiorentina ed ora si trasferisce a titolo definitivo e nel corso del torneo di Serie C ha racimolato quattro presenze ed una gara da titolare in Coppa Italia.