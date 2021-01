Napoli Primavera, gli azzurrini non vanno oltre lo 0-0 a Frosinone

Termina con un pareggio il match tra Frosinone e Napoli valido per la quinta giornata del campionato Primavera 2. 0-0 il risultato al Centro Sportivo Ferentino.

Non sono mancate le emozioni nel match, soprattutto nella prima frazione di gioco dove gli azzurri hanno due occasioni con Ambrosino prima e con Virgilio poi, senza però trovare il gol del vantaggio. Occasioni anche per il Frosinone, con Idasiak che si fa trovare pronto e mantiene la porta inviolata. Un punto dunque per gli azzurrini di mister Emmanuel Cascione.