Brovarone: “Vlahovic viene dopo Haaland: Prandelli lo ha reso responsabile. Milik? Potevano giocare insieme”

Alla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ è intervenuto Bernardo Brovarone, intermediario di mercato. Ecco quanto espresso:

“Per Vlahovic c’è stato un problema di allenatore e di modulo. Con Iachini era in sofferenza ma non è che ora sia diventato chissà chi. Vlahovic ha uno stimolo fortissimo da Prandelli e questo fattore lo ha reso un po’ più responsabile. Un ragazzo così, dopo Haaland, non c’è. Gli è stata proposta una bella offerta dalla Roma e il Lipsia: nel 2022 il suo contratto andrà in scadenza e probabilmente richiederà una cifra molto alta corrispondente alle proposte ricevute”.

“La Fiorentina era interessata a Milik? C’era la possibilità che avrebbero giocato insieme”.