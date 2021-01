Malcuit in uscita: prossima settimana decisiva per la cessione al Parma, c’è già la formula

Tra le priorità nelle uscite non c’è solo Arek Milik, ma anche il capitolo terzini. Uno su tutti, Kevin Malcuit, che non sta trovando spazio in azzurro e potrebbe lasciare presto il Napoli. Su di lui c’è il forte interesse del Parma, che vorrebbe affrettare le operazioni per portarlo il prima possibile in gialloblù. Infatti, come scrive il Corriere del Mezzogiorno, le due società starebbero lavorando per un prestito con diritto di riscatto, con la sensazione che la prossima settimana possa essere già decisiva per chiudere l’operazione.

