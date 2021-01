L’emozionante messaggio di Taglialatela: “Fiero di essere stato il portiere del Napoli”

Portiere del Napoli dal 1990 al 1991 e in seguito dal 1993 al 1999, Pino Taglialatela ha scritto un emozionante post sul suo profilo Facebook riguardante la stagione ’93-’94, raccontando le emozioni vissute in prima persona e ringraziando la piazza di Napoli:

“Era la stagione 93-94, un stagione molto particolare, eravamo a conoscenza che qualcosa si stesse sgretolando, ma per quanto possibile cercavamo di non distrarci sulle questioni societarie. L’impegno e i sacrifici che mettevamo durante gli allenamenti e la grinta che mettevamo durante le partite erano qualcosa di indescrivibile ed unico, quasi surreale. C’era solo il gruppo e voi tifosi, diventavamo un tutt’uno, noi non volevamo deludervi e voi ci supportavate in ogni dove.

Ricordo che gli stipendi non arrivavano quasi mai puntuali e tante volte non arrivavano affatto, eppure scendevamo in campo con grande professionalità, con tanta passione perché indossare quella maglia, e soprattutto per me, difendere quella porta era qualcosa che andava fatto a qualsiasi costo. Non era solo il mio lavoro, per me era una missione difendere il Napoli, così non mi feci distrarre dalle cugine milanesi che mi volevano li a tutti i costi e rimasi nell’unico posto al mondo dove avrei voluto essere: a Napoli!Amavo alla follia quella maglia era (ed è tutt’ora) la mia seconda pelle.

Quando entravo in quello stadio tutto passava in secondo piano, i miei occhi erano pieni di voi, le mie orecchia erano solo per i vostri incitamenti e i vostri cori.A distanza di tanti anni rifarei tutto ciò che ho fatto. Sono fiero di esser stato il vostro portiere. Sono fiero di essere stato il portiere di quel Napoli. Sono fiero di essere napoletano”.