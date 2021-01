Possibile assenza importante per il Verona contro il Napoli. Adrien Tameze infatti oggi non ha preso parte alla sfida dei gialloblu contro il Bologna a causa di un problema muscolare. Il problema fisico lo ha tenuto lontano dal campo ed anche dalla panchina, ma bisognerà attenere ulteriori accertamenti per capire se potrà recuperare o meno per sfidare il Napoli.

