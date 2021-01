Gattuso sorride: recuperato anche Manolas, verrà risparmiato con la Fiorentina per averlo con la Juve

Gattuso può tornare a sorridere, perché dopo alcune partite in emergenza, può ricominciare a contare su uomini chiave per le rotazioni. Oltre ai rientri a pieno regime di Koulibaly, Diego Demme e Mertens, c’è anche il recupero di Kostas Manolas. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, ieri il difensore si è allenato con il gruppo per l’intera seduta, anche se probabilmente verrà risparmiato con la Fiorentina, così da poterlo avere a pieno regime per la sfida contro la Juventus in Supercoppa.

