De Luca: “Dobbiamo lottare per ricevere i fondi del Recovery Fund che spettano al Sud. Vogliamo vaccinare oltre 4 milioni di cittadini entro fine anno”

Nel giorno della ripartenza del cantiere, fermo da anni, per la realizzazione del Policlinico di Caserta, è intervenuto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Ecco le sue parole.

“Questa è la prima opera che riparte nel 2021. Questa mattinata deve essere ricordata come la giornata della rinascita delle infrastrutture in Campania. Nei prossimi giorni discuteremo con il Governo anche delle risorse del Recovery Fund che spetteranno al Sud. Quanto si parla di fondi per il Mezzogiorno, bisogna fare una guerra perché la maggior parte spetta al Nord. Ma faremo questa battaglia per ricevere tutti i fondi che ci spettano.

Ho già detto che dobbiamo proporre a noi stessi una sfida che è al limite della follia, cioè fare della Campania la prima regione in Europa a sconfiggere il Covid. Sarà difficile ma, se arrivano i vaccini, ce la possiamo fare. Entro dicembre 2021 vogliamo vaccinare 4,2 milioni di cittadini campani, cioè sottoporre 8,4 milioni di dosi. È una cifra altissima, ma dobbiamo lottare per riprenderci la vita e sono convinto che ce la faremo.

Nonostante i tanti luoghi comuni, in questi giorni, la Campania ha ricevuto i complimenti dai tedeschi. In Italia non ci riconosceranno nulla, ma avere dal “Die Welt”, uno dei quotidiani più importanti in Europa, un riconoscimento del genere, è un motivo di incoraggiamento. Sono segnali che confermano che possiamo essere i primi”.