Ospina: “Dobbiamo essere uniti, vogliamo fare cose importanti. Gattuso ci da grinta, vuole vincere tutte le partite. Conquistare la Supercoppa ci darebbe fiducia”

David Ospina è intervenuto ai microfoni di Sportitalia. Ecco quanto dichiarato:

“Il pranzo di ieri? E’ sempre bello avere dei momenti per noi. Questa unità è importante. Il pranzo di squadra serviva proprio a questo. Questo era il senso. Dobbiamo essere uniti, divertirci. Siamo in un momento molto difficile per tutto il mondo. E’ un momento buono in cui stiamo facendo le cose bene e vogliamo fare cose importanti per la gente di Napoli. Aspettiamo e seguiamo questa strada. Rapporto con Gattuso? Penso che tutti gli allenatori hanno le proprie maniere di lavorare e gestire il gruppo. Io con Ancelotti avevo un grande rapporto. Lui mi ha dato la possibilità di venire a Napoli. Con Gattuso abbiamo la grinta, la fiducia, che ci trasferisce. Vuole vincere tutte le partite e fare le cose per bene. Come giocatori dobbiamo prendere il meglio da tutti gli allenatori che abbiamo nel corso della nostra carriera.

Ha parlato inoltre della finale di Supercoppa che il Napoli giocherà contro la Juventus il 20 gennaio:

“Supercoppa? È una partita molto importante. Vincere un trofeo sempre porta fiducia. Pensiamo prima alla Fiorentina e dopo pensiamo a preparare la finale. La Fiorentina è una squadra con qualità. Hanno esperienza. Noi dobbiamo fare bene il nostro lavoro. Faremo il massimo per prendere questi tre punti. La prima cosa è pensare partita dopo partita. Dopo la finale penseremo all’Europa League. In campionato faremo il massimo per vincere, per portare questa allegria alla società, a noi, alla nostra famiglia, ai napoletani. Manca troppo per finire questo campionato. Dobbiamo andare partita dopo partita”.