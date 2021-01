SKY – Il Napoli ha chiesto informazioni su Junior Firpo: il Barcellona apre al prestito

Nel corso di “Calciomercato l’Originale“, in diretta su Sky Sport, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, ha parlato del mercato del Napoli e dei possibili colpo degli azzurri per questo ed il prossimo calciomercato. Ecco quanto evidenziato:

“Il Napoli valuta Nuno Tavares del Benfica per giugno, ma gli azzurri hanno chiesto informazioni per Junior Firpo per gennaio. Il Barcellona ha aperto al prestito e vedremo se il Napoli andrà fino in fondo. Magari esce Malcuit e può accadere qualcosa”.