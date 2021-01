Meret a Sky: “Daremo il massimo contro la Juve, siamo consapevoli della nostra forza. Callejon? Sarà bello incontrarlo”

Il portiere azzurro, Alex Meret, dopo aver giocato da titolare nelle due ultime sfide del Napoli (Empoli e Udinese), ha rilasciato un’intervista ai colleghi di Sky Sport dove racconta l’attuale momento della squadra in vista della Supercoppa contro la Juventus. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Giornata di riposo concessa da Gattuso? Sono giornate essenziali, abbiamo bisogno anche di staccare un attimo, di rilassare il fisico e la mente. Disputiamo una gara ogni tre giorni, è un rischio importante e perciò il riposo è necessario. Gattuso fino a poco tempo fa giocava in campo, e per questo sa come funziona la testa di un calciatore. È consapevole di quanto lavoriamo e l’importanza del recupero. Il mister è molto bravo e le giornate di riposo sono indispensabili”.

“Le prestazioni delle ultime partite? Siamo consapevoli delle nostre capacità e di cosa siamo in grado di fare nonostante ci sia negatività. Abbiamo avuto un periodo un po’ negativo, ma abbiamo creato tanto nelle ultime due sfide. Se continueremo così, poi raccoglieremo anche i frutti. Per concretizzare queste azioni dobbiamo essere più cattivi davanti la porta. Poi, abbiamo concesso troppo nei due ultimi match e dobbiamo fare più attenzione in fase difensiva. Noi pensiamo solo a lavorare e a noi stessi, questo ci porterà dei risultati”.

Poi, aggiunge delle parole sul suo amico Callejon che farà ritorno a Napoli in vista della gara con la Fiorentina: “Sono stato fortunato a poter giocare insieme a lui negli ultimi due anni, è una persona davvero molto bella, anche per il suo modo di lavorare in campo che è molto professionale. Sono contento di ritrovarlo e di aver trascorso due buon anni in sua compagnia, è un grande calciatore”.

Il portiere, infine, conclude l’intervista parlando della Supercoppa contro la Juve, dopo aver vinto la Coppa Italia proprio contro di loro: “Quella vittoria fu merito mio e di tutta la squadra, avevamo fatto una grande prestazione. La Juve è in un periodo di ottima forma quindi in vista di mercoledì dovremmo impegnarci, sarà una grande sfida. Dobbiamo dare tutto per portare a casa un altro trofeo“.