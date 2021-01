Ginevra Sozzi, chi è la compagna di Matteo Politano

Ginevra Sozzi, la compagna di Matteo Politano, è la Wags per eccellenza della Serie A. La ventitreenne si è fidanzata con l’ala azzurra all’inizio dell’anno 2020, e la loro relazione procede da quasi un anno a gonfie vele.

Chi è Ginevra Sozzi

Ginevra Francesca Sozzi nasce a Milano nel 1997. Nonostante la giovane età è una ragazza molto intraprendente: infatti oltre ad essere una organizzatrice di eventi lavora anche come pierre. Non bisogna inoltre dimenticare la sua attività di influencer sui social: il suo profilo Instagram conta più di 50mila followers.

Il rapporto di Ginevra Sozzi con la città di Napoli

Da quando si è trasferita a Napoli col suo compagno Matteo Politano, Ginevra si è follemente innamorata della città partenopea. Appena possibile posta sui suoi profili social una foto del golfo, sia come post che come storia. La coppia ha la possibilità di svegliasi ogni giorno all’ombra del Vesuvio, visibile dall’ampia vetrata di casa loro.

Baloo il primo arrivato in famiglia

La coppia, da quando si è trasferita a Napoli, ha potuto gioire per l’arrivo di un nuovo componente in famiglia. È Baloo, un bellissimo cucciolo di Labrador dal pelo marrone e gli occhi chiari. Ginevra lo adora come se fosse un figlio, e lo porta sempre a spasso per la città. Il cucciolo ha quasi un anno, e presto farà famiglia al bambino che la sua padroncina porta in grembo.

Il 2020 finisce con un pancione in più

Nonostante un anno difficile a causa covid, la famiglia Politano può gioire per una bellissima notizia. Ginevra è infatti in dolce attesa: aspetta una bambina. L’annuncio è arrivato inaspettatamente sui social nei giorni di Natale. Ginevra ha pubblicato un video in bianco e nero con l’hashtag #babyg . Ancora non è noto il nome del nascituro, ma sappiamo che sicuramente inizierà per G.

Erika Merolla