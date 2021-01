ULTIMISSIME NAPOLI – Il giornalista della Rai, Ciro Venerato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal” e ha dato ulteriori aggiornamenti sulla situazione Milik.

Ultimissime Napoli, Milik si avvicina al Marsiglia

“C’è stato una lunga telefonata intermediaria tra il d.s. di Marsiglia e Napoli. C’è la volontà del Napoli di venire in contro ai transalpini e quella del Marsiglia, che segue anche Matetà. Villas Boas preferisce il polacco.

Il Napoli ha abbassato le pretese. Ha chiesto 10 milioni + 5 di bonus, invece di 15 milioni. È una grande apertura. Il Marsiglia vorrebbe risparmiare ancora qualcosina e quindi ci saranno nuovi contatti.

Milik al Marsiglia, cifre e dettagli

Ci sono altri due problemi da risolvere. I 5 milioni di bonus vanno sottoscritti, va capito se sono facili o difficili da raggiungere. Dall’entourage di Milik mi è sempre stato detto che se il Napoli chiude con il Marsiglia, il calciatore ci va.

Poi bisogna discutere sul diritto di percentuale sulla rivendita. Il Napoli parte da una percentuale del 30% di rivendita, ma è ovvio che se paga di più il cartellino, si abbassa la percentuale di rivendita.

Altro punto da chiarire è la solidarietà: ovvero la percentuale da destinare al club che ha lanciato Milik nel calcio. Il Napoli non vorrebbe pagarla e farla pagare al Marsiglia. Si sta trattando.

La Juventus ha fatto sapere che non può prendere impegni con Milik, né a gennaio né a giugno. La società ha contratti in essere che se non dismette non può effettuare altre operazioni”.