Mercato Napoli – Ieri sera, il d.s. Giuntoli ha dichiarato che Lobotka non si muoverà da Napoli a gennaio. Nonostante questo, il Torino vorrebbe sostituire il partente Soualiho Meïté (direzione Milan) con il centrocampista slovacco. E, in realtà, il Napoli potrebbe cedere Lobotka. Ma ad una sola condizione.

Mercato Napoli, non si valuta l’ipotesi prestito per Lobotka

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, Lobotka potrebbe lasciare Napoli nelle prossime settimane, ma gli azzurri valuteranno solo offerte per un acquisto a titolo definitivo o prestito con obbligo di riscatto. Non viene presa in considerazione l’ipotesi del prestito secco o con diritto di riscatto.

Lobotka Torino, il Napoli chiede almeno 15 milioni

Inoltre, il Napoli chiede una cifra abbastanza alta per cedere Lobotka. Lo slovacco fu prelevato lo scorso gennaio dal Celta Vigo per 20 milioni e gli azzurri non vogliono svendere il centrocampista. Ecco che la richiesta della società azzurra è di almeno 15 milioni di euro. Questa cifra difficilmente sarà raggiunta dal Torino, che preferiva prendere Lobotka in prestito.