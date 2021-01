Corsi, pres. Empoli: “Sorpresi dalla decisione dell’ASL, con le altre squadre non si sono comportati così”

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss nel corso del programma “Radio Goal”.

“Siamo rimasti abbastanza sorpresi dalla decisione dell’ASL di Napoli. Con le altre squadre non si sono comportati così, ma con l’Empoli si è voluto dare l’esempio. In passato dissi che sarei partito lo stesso se l’ASL mi avesse bloccato ma, vista la sentenza di Juventus-Napoli, quasi quasi adesso non parto più.

Parisi e Ricci seguiti dal Napoli? A gennaio non si muoverà nessuno. Non so dire se Ricci verrà a Napoli a giugno, ma si sono create troppe aspettative su di lui. Penso di avere diversi dei giocatori forti, come Mancuso che potrebbe giocare in squadre di Serie A e fare anche 10 gol in campionato”.