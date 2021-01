Sconcerti: “Penso che ci siano almeno tre squadre superiori al Napoli”

A TMW Radio, nel corso della trasmissione ‘Stadio Aperto’ con Francesco Benvenuti e Niccolò Ceccarini, è intervenuto Mario Sconcerti. Ecco quanto evidenziato:

“Cosa penso del Napoli? Domenica ha avuto la fortuna che era mancata con lo Spezia, segnando al novantesimo con un colpo di testa di Bakayoko: gli azzurri mostrano dei problemi. Intanto, stanno disputando le partite in assenza di quattro centravanti come Osimhen, Mertens, Llorente e Milik. Se arrivi al quinto posto, hai dei problemi e infatti il Napoli manca nella realizzazione, e poi si va ad aggiungere la lentezza e il disordine con cui porta avanti la palla dal basso. Secondo me è un problema che riguarda le caratteristiche dei calciatori, non la qualità. Penso che ci siano almeno tre squadre superiori a loro e, poi, altre tre con cui se la giochi: qualcuno quinto e sesto deve arrivarci”.