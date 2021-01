Mario Rui e Ghoulam non convincono Gattuso: è corsa a tre per il ruolo di terzino sinistro

I due terzini sinistri che Gattuso ha a disposizione, ovvero Mario Rui e Ghoulam, non lo stanno convincendo a pieno, perciò, come scrive la Gazzetta dello Sport, gli azzurri starebbero cercando un nuovo difensore in quella corsia per rinforzare la rosa. Il primo sulla lista è Emerson Palmieri, classe 1997 e spesso titolare in Nazionale con Mancini, in uscita dal Chelsea. Il suo passato nella Roma e la sua conoscenza della Serie A lo rendono, per ora, il candidato principale. Ma anche Kieran Tierney dell’Arsenal è un nome che arriva dalla Premier, sponda Arsenal. Infine, anche Junior Firpo del Barcellona è un altro dei profili per rinforzare la rosa.

