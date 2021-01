CAMPIONATO NAPOLI PRIMAVERA, PROMOZIONE E PLAY-OFF

Cambiano leggermente le modalità, in particolare per quanto riguarda la disputa dei playoff, che vedranno 2 semifinali che si disputeranno in gara secca a eliminazione diretta, così come la finale che decreterà la terza promossa dopo le 2 che vinceranno i rispettivi gironi.

Il torneo riprenderà dunque il 16 gennaio con la 5a giornata e terminerà il 15 maggio per lasciare spazio al post season a partire dalla settimana dopo (22 maggio semifinali, 28 finalissima).

CALENDARIO NAPOLI PRIMAVERA

3 ottobre 2020: Lecce-Napoli (gara di ritorno 6 marzo 2021)

17 ottobre 2020: Napoli-Pescara (gara di ritorno 13 marzo 2021)

24 ottobre 2020: Reggina-Napoli (gara di ritorno 20 marzo 2021)

31 ottobre 2020: Pisa-Napoli (gara di ritorno 27 marzo 2021)

16 gennaio 2021: Frosinone-Napoli (gara di ritorno 3 aprile 2021)

23 gennaio 2021: Napoli-Cosenza (gara di ritorno 10 aprile 2021)

30 gennaio 2021: Napoli-Crotone (gara di ritorno 24 aprile 2021)

13 febbraio 2021: Napoli-Benevento (gara di ritorno 1 maggio 2021)

20 febbraio 2021: Salernitana-Napoli (gara di ritorno 8 maggio 2021)

27 febbraio 2021: Napoli-Spezia (gara di ritorno 15 maggio 2021)

CAMPIONATO PRIMAVERA 2, FOTO