Rai – La Juve non dà certezze per Milik, il suo futuro è molto aperto. Il Parma fa sul serio per Malcuit

A ‘Radio Goal’, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l’esperto di calciomercato Ciro Venerato. Ecco quanto evidenziato:

“Con questi smartphone i ragazzi possono essere condizionati, anche una fake news magari può portare ansia all’interno di uno spogliatoio. Contattare un ufficio stampa a una fake news? Ma di sicuro non lo puoi contattare ogni volta che ne emerge una, poi Gattuso è anche uno che non fa passare niente. Ma alla sua frase non c’è neanche il bisogno di enfatizzare, ma è anche vero che a volte è meglio tenersi il proprio pensiero per sé”.

Poi, continua con aggiornamenti sul calciomercato: “Il Parma fa sul serio per Malcuit, ci sono stati contatti telefonici fra i club ora c’è da capire, però, il tipo di contratto se in prestito o meno e, poi, c’è da raggiungere l’accordo economico. Mentre, visto la positività di Osimhen, che sarà difficile vederlo in campo prima di febbraio, è normale che Gattuso confermato che Llorente sia fuori mercato”.

“Milik? La Juve c’è ma non una certezza, visto che ha problemi seri non credo che prenda il polacco soprattutto con un contratto importante come il suo. Il Napoli non può perderlo a zero e i bianconeri non danno certezze per questo si cerca un’altra squadra. C’è il Marsiglia su di lui ma è ovvio che faccia le sue valutazioni visto che a giugno è un calciatore a parametro zero, l’accordo economico non c’è e il Napoli è fermo a 15. Ma inoltre, forse il club di De Laurentiis chiede anche una rassicurazione sul futuro del centravanti con una percentuale. C’è stata un’offerta dal West Ham di 7 milioni ma al momento non c’è nulla. Dunque, è tutto molto aperto per il futuro di Milik“.

“Maksimovic e Hysaj? Forse ci sono più possibilità di rinnovo per l’albanese ma la strada è ancora lunga e tutto è possibile, non escludo nulla”.

“Fabian Ruiz? Sta facendo bene in Nazionale ma col Napoli un po’ meno quindi se continua così il suo cartellino sarà svalutato di almeno il 40% e i club dell’anno scorso non si riproporranno”.