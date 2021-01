Caressa: “Il Napoli ha vinto ma bisogna migliorare qualcosa. Forse c’entra lo stadio”

Fabio Caressa, a Sky, ha parlato della vittoria del Napoli contro l’Udinese. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha vinto, ma Gattuso non è tanto contento. Qualcosa va ancora migliorato. Mi chiedo: non è che c’entra lo stadio? Secondo me è un po’ sì. Per come la vedo io, il Napoli paga più di altri, forse, l’assenza del suo pubblico: pensate cosa sarebbe stato lo stadio dedicato a Diego Armando Maradona il giorno dell’inaugurazione, ad esempio. Senza mancare di rispetto alle altre squadre, io la penso così, che lo stadio Maradona vuoti pesi”.