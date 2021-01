Sky – Demme e Koulibaly sono pronti a sfidare l’Empoli, out invece Manolas: le ultime sugli infortuni

Da Sky Sport arriva notizie rassicuranti per la squadra di Gattuso che preparano la sfida di mercoledì contro l’Empoli. Dopo i tanti assenti, ora il tecnico calabrese può iniziare a tirare un sospiro di sollievo in vista di alcuni rientri. Diego Demme pare che abbia recuperato e potrà scendere in campo già dal match di Coppa Italia e, assieme al centrocampista, rientrerà anche Kalidou Koulibaly che recupererà progressivamente in campo.

Però c’è anche una notizia un po’ meno positiva che riguarda l’infortunio di Kostas Manolas. Il greco nel corso della partita di ieri con l’Udinese ha rimediato un infortunio che lo terrà fermo per un po’. Domani ci saranno gli esami strumentali per il difensore visto che l’edema non si è ancora fermato.