NAPOLI LYANCO – Stando alle ultime indiscrezioni, Lyanco Evangelista, che noi conosciamo semplicemente come Lyanco, è il nuovo obiettivo azzurro. Sembrerebbe il nome giusto per la difesa azzurra, che da qualche partita sembra essere in affanno.

Chi è Lyanco, il nuovo obiettivo azzurro

Lyanco nasce a in Brasile, a Vitória, il 1º febbraio 1997. è un calciatore brasiliano con cittadinanza serba, difensore del Torino. Il nonno paterno del gorilla, nacque in Jugoslavia, e all’eta di sette anni si trasferì in Brasile per sfuggire alla seconda guerra mondiale. La famiglia materna ha invece origini portoghesi. Oltre a possedere il passaporto serbo, ha anche quello italiano, poiché un suo parente è nato in Italia. Ha mosso i suoi primi passi nelle giovanili del Botafogo. A gennaio 2015 valuta varie offerte di mercato, e decide di trasferirsi al São Paulo. Il 29 marzo 2017 firma un contratto quinquennale col Torino che lo acquista per 7 milioni di euro più 2 di bonus, con il quale potrà giocare dal 1º luglio. Il 31 gennaio 2019 passa in prestito al Bologna dove ritrova il mister Siniša Mihajlović che lo aveva fatto esordire al Torino. Terminato il prestito torna al Torino.

Il Napoli prova ad acquistare Lyanco

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli sarebbe pronto all’acquisto del difensore. Il presidente del Torino Urbano Cairo chiede 12 milioni più 3 di bonus. Il suo arrivo potrebbe completare la linea difensiva azzurra, che con le assenza dei big Koulibaly e Manolas fatica molto.

Le sue caratteristiche tecniche

Lyanco è un difensore centrale che può giocare all’occorrenza anche sul centro destra che sul centro sinistra della difesa. Tecnicamente ottimo, può col suo piede preciso impostare l’azione dalla difesa. Con la sua velocità e stazza fisica può con facilità anticipare gli avversari e far ripartire la sua squadra. È molto abile nel gioco aereo, recupera infatti molti alleni di testa. Si ispira molto al suo beniamino, Sergio Ramos.

