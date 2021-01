KKN: Il rientro di Osimhen è ancora lontano: i retroscena

Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto sulle condizioni della punta del Napoli Victor Osimhen. Il ragazzo è lontano dai campi di gioco dal 13 Novembre a causa di un infortunio rimediato alla spalla in una amichevole con la nazionale nigeriana. Come se non bastasse, gli è stata riscontrata la positività al covid. Il giocatore ha ancora dei fastidi alla spalla, e il suo rientro sembra ancora lontano: potrebbe volerci infatti ancora qualche mese.

