Delio Rossi: “Molto importante che il Napoli sia ripartito. Fabian gioca troppo avanti rispetto a Bakayoko. Non gioca nella sua posizione ideale”

Delio Rossi, allenatore italiano, ha parlato della sfida che il Napoli ha vinto in casa dell’Udinese, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto affermato:

“È molto importante che il Napoli sia ripartito, ma al tempo stesso bisogna focalizzarsi sia sulle partite positive che su quelle negative della squadra. I giocatori sono forti, ma per arrivare in alto mancano un paio di giocatori che facciano fare il salto di qualità. Fabian in nazionale gioca mezz’ala nei tre a destra, e quella è la sua posizione ideale. Ha un piede notevole e una buona stazza fisica. Riguardando la partita di ieri possiamo trovare un problema: i due centrocampisti centrali non erano allineati: Bakayoko giocava davanti alla difesa mentre Fabian era più avanzato. Doveva coprire Zielinski ma facendo il trequartista non poteva rientrare in tempo in fase difensiva. Questo è un Napoli costruito per un 4-3-3, modulo in cui potrebbe rendere di più. Ma non sono io l’allenatore, parlo solo per ciò che vedo. De Paul? Merita di giocare in una squadra forte. Ha l’esperienza e la continuità giusta per fare bene in un top club. Lui fa sempre la differenza”.