Maksimovic scavalcato da Rrahmani nelle gerarchie, il mancato rinnovo potrebbe influire

Oggi al Friuli contro l’Udinese, potrebbe essere la prima partenza da titolare per Amir Rrahmani in maglia azzurra. Preso il posto, dunque, a Maksimovic che nelle due ultime partite non ha dimostrato e trasmesso tranquillità in campo, scrive La Repubblica. Forse la mancanza del rinnovo del contratto? Il serbo va in scadenza a giugno e ancora nessun segnale per un prolungamento. Così forse si può giustificare l’atteggiamento di Maksimovic, anche se oggi sarà il turno del kosovaro ex Verona che lo scavalca nelle gerarchie.

