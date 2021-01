Il Napoli torna a sorridere: recuperati Koulibaly e Demme per l’Udinese

Si vede la fine dell’emergenza infortunati per il Napoli, che oggi alle 15 affronterà l’Udinese al Friuli. Sulla lista dei rientri, si leggono i nomi di Kalidou Koulibaly e Diego Demme. Ieri entrambi hanno svolto l’intera seduta in gruppo, scrive il Corriere del Mezzogiorno, mentre Mertens dovrebbe tornare contro l’Empoli. Sia il senegalese che il tedesco non sono pronti per partire titolari, a causa, ovviamente, dei pochi allenamenti nelle gambe, ma saranno sicuramente due alternative in corso d’opera.

