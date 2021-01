Il Napoli lavora in entrata: Firpo o Emerson per la difesa, operazione in stile Bakayoko

Il mercato di gennaio durante la pandemia ha inevitabilmente ridotto il potere d’acquisto di molte squadre, ma questo sta incentivando a puntare su un mercato fatto di idee e operazioni a basso costo che potrebbero comunque risultare vantaggiose. È il caso del Napoli, che a sta cercando un rinforzo nel ruolo di terzino sinistro. In questo momento, il Napoli abbonda di terzini ed è per questo che prima di attivarsi nel mercato in entrata è possibile che salutino o Malcuit o Ghoulam. Per rinforzare il reparto, i due nomi più caldi sono quelli di Junior Firpo del Barcellona e Emerson Palmieri del Chelsea. La formula? Prestito oneroso, come per Bakayoko: una mossa intelligente in un momento storico dove non è tutto così accessibile.

