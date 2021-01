Gattuso: “Mercoledì una mazzata, non dobbiamo ascoltare le fesserie che si dicono. Mercato? Stiamo bene così”

Gennaro Gattuso ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Udinese-Napoli:

“Non era facile oggi, dopo quello che era successo mercoledì. La squadra però è viva, sa che deve giocare sempre al massimo perchè abbiamo obiettivi importanti. Mercoledì è stata una batosta incredibile, abbiamo sofferto. Oggi ci siamo ripresi quello che avevamo lasciato qualche giorno fa. Mi dispiace per Rrahmani, ma un allenatore deve fare le sue scelte, avrà altre opportunità.

Oggi i giovani devono imparare a smanettare di meno, a stare meno dietro i social. Già è difficile giocare in una piazza come Napoli, bisogna evitare di spendere le energie a leggere le str****te che si dicono in giro e pensare a cosa dobbiamo fare, solo così possiamo migliorare.

Io mi arrabbio non dal punto di vista tecnico, ma perchè bisogna annusare prima le situazioni, e noi spesso non lo facciamo con quelle di pericolo. Oggi però ho visto una squadra che ci ha preso di più e ho visto facce diverse, io voglio vedere quello: penso che possiamo e dobbiamo migliorare questo aspetto, perchè il calcio è fatto di più fasi, comprese quelle emotive e caratteriali. Io il calcio lo vedo così e non posso non dire nulla ai miei calciatori sotto questo punto di vista. Allo specchio non puoi vederti sempre bello come Brad Pitt, a volte devi vederti anche bruttino come Calimero!

Osimhen sta lavorando da casa, domani farà il tampone ma con il braccio non sta ancora benissimo, fino a che non siamo sicuri al 100% Fernando resta con noi. In ogni caso, io penso che abbiamo una buona squadra a disposizione e stiamo bene così“.