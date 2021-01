Gattuso deve dare risposte immediate contro l’Udinese: un altro passo falso metterebbe in discussione il progetto tecnico

Ad inizio campionato il Napoli si vedeva tra le pretendenti al titolo, ma nel calcio tutto può cambiare molto in fretta. Lo sa bene Rino Gattuso, che oggi pomeriggio nella sfida contro l’Udinese dovrà dare risposte immediate dopo k.o. con lo Spezia. Come scrive La Gazzetta dello Sport di oggi, sbagliare la partita di oggi rischierebbe di aprire una crisi che potrebbe mettere in discussione il progetto tecnico, partendo dall’allenatore stesso. Gli azzurri sin da oggi proveranno a invertire la tendenza e a tornare all’assolto della zona Champions, e provare a conquistare l’obiettivo prefissato ad inizio stagione.

