Fissato un nuovo incontro tra il Napoli e il Torino per Lobotka

Il mercato in uscita è uno degli obiettivi da sistemare per il Napoli, con Giuntoli al lavoro per piazzare gli esuberi della rosa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Torino sarebbe sempre interessato a Stanislav Lobotka, visto l’assenza in rosa nel Torino di un centrocampista di costruzione in manovra. I granata sono talmente interessati al giocatore che avrebbero già fissato un nuovo incontro tra Vagnati e Giuntoli per accelerare la trattativa.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI