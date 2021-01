Rai – Zaccagni, il Napoli è un metro avanti a tante big di Serie A

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito all’argomento Zaccagni-Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

ZACCAGNI, FAVORITO IL NAPOLI SULLE BIG DI ITALIA

“Il Napoli ha fatto sapere al Verona la valutazione. Zaccagni ha un contratto di 18 mesi con il Verona, e non rinnova. La Valutazione del Napoli è 10 mln. Ora bisogna capire se si accetta o meno. Il club azzurro dirà che sarà pronto a investire 10 mln, viceversa il Verona spera in un’asta. Ad oggi Giuntoli lo valuta complessivamente per quella cifra. In questo momento dico che si farà, il Napoli è un metro avanti a tante big italiane. Ma non sempre ciò che sembra scontato poi diventa realtà. Il club partenopeo ha parlato più volte con i suoi agenti”.