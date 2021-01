Udinese-Napoli, probabili formazioni: difesa inedita per Gattuso. In attacco torna Petagna

Domani alla 15:00 il Napoli alla Dacia Arena di Udine sfiderà l’Udinese per provare a tornare alla vittoria dopo l’amara sconfitta contro lo Spezia. Gli azzurri guidati in panchina da Gattuso scenderanno in campo con il solito 4-2-3-1 ma con qualche novità di formazione.

In porta dovrebbe tornare Meret al posto di Ospina, in difesa ritorna titolare Hysaj mentre nei centrali esordio dal primo minuto per Rrahamni al posto di Maksimovic. Il centrocampo dovrebbe essere lo stesso visto nell’ultima gara al Maradona. In attacco invece torna titolare Petagna come prima punta.

Le novità potrebbero essere anche in panchina con Koulibaly e Mertens convocati per la gara che potrebbero disputare qualche minuto nel corso della gara.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Mandragora, Pereyra, Zeegelaar; Lasagna, Nestorovski. All. Gotti

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso