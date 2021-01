Sportitalia – Il Napoli cede Llorente a parametro zero, ma non alla Juventus

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportitalia in merito a questa sessione di mercato invernale. Fernando Llorente sembra essere uno dei principali obiettivi della Juventus. Di seguito le parole:

“La Juventus prenderebbe Llorente in questo momento, se solo potesse. Secondo il mio parere, attualmente è difficile avere un accordo tra le due società, considerando tutto ciò che è successo tra ricorso e altre trattativa. Se lo spagnolo per la Sampdoria andrebbe a parametro zero, per la Juventus non lo sarebbe”.